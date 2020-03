Woonzorgcentrum Floordam neemt extra maatregelen na nieuwe besmettingen

Het woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek neemt extra maatregelen nadat twee bewoners en twee personeelsleden positief getest hebben op het coronavirus. Eerder werden al vijftien bewoners in quarantaine gehouden nadat er een tiental dagen geleden al een besmetting in het woonzorgcentrum werd vastgesteld.

Het woonzorgcentrum ziet een trage, maar gestage groei van het aantal coronabesmettingen. In totaal gaat het om vijf gevallen: drie bewoners en twee personeelsleden. De personeelsleden vertoonden wel geen enkel symptoom. Eerder zeiden specialisten al dat een deel van de bevolking drager is van het coronavirus zonder dat te weten.

"Ons vermoeden dat het personeel hierop geen uitzondering vormt, werd helaas bevestigd. We hebben intussen besloten dat elk personeelslid verplicht is om handschoenen en een chirurgisch masker te dragen indien de afstand van twee meter tot bewoner, ander personeel of andere persoon, niet gegarandeerd kan worden. Voor gekende positief geteste bewoners of voor bewoners waar een ernstig vermoeden bestaat maar de uitslag nog niet gekend is, worden de gangbare beschermingsmiddelen gebruikt", zegt directeur Patrick Meers.

Het gaat dan om het dragen van handschoenen, een schort, spatbril en FFP2-masker. “We begrijpen dat dit voor onze bewoners niet altijd gemakkelijk is om onze zorgmedewerkers met maskers te zien in plaats van hun vriendelijke lach, maar we doen er alles aan om onze bewoners en medewerkers optimaal te beschermen", besluit Meers.