Woonzorgcentrum in Gooik preventief dicht omwille van coronavirus

Het woonzorgcentrum Eyckenborch in Gooik is preventief gesloten omwille van het coronavirus. De directie neemt de maatregel omdat de vrouw van een werknemer in contact is gekomen met iemand die mogelijk besmet is met het coronavirus.

De directie en burgemeester van Gooik Michel Doomst (CD&V) benadrukken wel dat er in het woonzorgcentrum nog geen besmetting is vastgesteld. "Er zijn ook nog geen merkbare ziektesymptomen bij personeel of bewoners, ook niet bij de medewerker die in contact is gekomen met de mogelijk besmette persoon, maar we wensen in deze materie elk risico voor onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beperken", zegt directrice Nadine Bostyn.

Volgens Armonea is er geen reden tot paniek. Het woonzorgcentrum stelt alles in het werk om de kwetsbare mensen die er verblijven zo goed mogelijk te beschermen. "De medewerker in kwestie verblijft inmiddels thuis in quarantaine in afwachting van resultaten van een medisch onderzoek. Wij vragen familie of vrienden van onze rusthuisbewoners om elk bezoek aan ons woonzorgcentrum al zeker tot en met 10 maart uit te stellen", aldus Bostyn.

De directie verontschuldigt zich in een Facebookbericht voor het ongemak. "We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename maatregelen zijn, maar trachten hiermee enkel de veiligheid en gezondheid van onze residenten, ons personeel en uzelf voorop te stellen", besluit Bostyn.

Foto: Armonea Eyckenborch