Zaventem, Herne en Rode gaan modderstromen digitaal monitoren

De gemeente Zaventem stapt samen met onder meer Herne en Sint-Genesius-Rode mee in een project van de Vlaamse overheid dat modderstromen moet inperken of zelfs voorkomen. Dat zal gebeuren via digitale monitoring.

Erosie ligt vaak aan de oorzaak van wateroverlast. Daar kunnen ze ook in Zaventem jammer genoeg van meespreken. “De gemeente is de laatste jaren meer dan eens en op verschillende plaatsen getroffen door overlast door erosie, bijvoorbeeld in de Jagersstraat en de Bosdellestraat in Sterrebeek, maar ook in de Stokerijstraat in Nossegem, en in de Acaciawijk en de Jean Monnetwijk in Sint-Stevens-Woluwe”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “De gemeente stelde in 2017 al een erosiecoördinator aan. We legden intussen met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie op een aantal plaatsen al houthakseldammen, erosiepolen en bufferbekkens aan om weerwerk te bieden.”

Zaventem gaat nu samen met onder meer Herne en Sint-Genesius-Rode nog een stapje verder in de erosiebestrijding. “Via het Smart City-programma van VLAIO investeert Vlaams Minister van Economie en Landbouw, Jo Brouns nu ruim 700.000 euro in een digitale toepassing om het erosiebeleid in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten te verbeteren”, vertelt Dewandeleer. “Er wordt een digitale tool ontwikkeld om bodemerosie en de bestrijdingsmaatregelen, meer specifiek erosiepoelen, duurzaam en slim op te volgen, evalueren en hier nauwkeurigere voorspellingen over te maken.” Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns: “Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie en we kunnen dat ook inzetten ter ondersteuning van onze lokale besturen. Met nieuwe applicaties en een overzichtelijk dashboard kunnen ze meer data integreren in hun beleidskeuzes en toekomstige modderstromen voorkomen of beter inperken. Diezelfde applicatie kan vervolgens ook vlot overgenomen worden door andere lokale besturen met dezelfde problematieken. Dat is voor mij de weg vooruit.”