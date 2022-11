Zaventem laat inwoners armoede ervaren tijdens inleefweek

In Zaventem ligt het aantal inwoners dat in armoede leeft hoger dan in een aantal rijkere buurgemeenten. De energiecrisis duwt nog een groter aantal mensen in de armoede. Daarom organiseert het Sociaal huis in Zaventem samen met Welzijnszorg een inleefweek rond armoede. Wie deelneemt, moet zien rond te komen met 60 euro per week. “De bedoeling is dat deelnemers echt ondervinden hoe het is om in armoede te leven, zodat ze weten waarover ze spreken. Het is een enigszins een sensibiliseringscampagne, maar ook een kans om ons beleid beter te projecteren op mensen die in armoede leven”, zegt schepen van Schepen van Armoedebestrijding Dirk Philips.

De deelnemers starten de inleefweek met een gesprek, net zoals mensen in armoede dat doen bij het OCMW. In de loop van de week krijgen ze ook een aantal opdrachten of tegenslagen te verwerken. Ze krijgen ze bijvoorbeeld te horen dat de boiler stuk gaat en er geen warm water meer is en dus moeten ze zelf een budgettaire keuze maken. Eén van de deelnemers is Marc. “Ik ben een fervente broodeter, maar heb gemerkt dat dat twee euro kost. Al denk ik niet dat dat de enige uitdaging zal zijn. Ik kijk ook uit én op naar de opdrachten die we krijgen”, zegt Marc.

De inleefweek eindigt op 22 november met een slotmoment. Daarop zullen ze over hun ervaringen kunnen vertellen en eventueel een aantal zaken aankaarten bij het gemeentebestuur.