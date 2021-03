Zaventem laat kap van 6 hectare bos stilleggen

Zaventem heeft net op tijd de kap van een 6 hectare groot bos aan de Oude Keulseweg in Sterrebeek kunnen stilleggen. Het bos vormt een buffer tussen de E40 en een aangrenzende woonwijk. De gemeente bekijkt nu of het het bos zelf kan kopen en er een groene zone kan van maken.

De kap van het bos was vorige week woensdag plots gestart. “De eigenaar heeft de gronden in bruikleen gegeven aan een Zaventems bedrijf. Dat wou het bos kappen om er landbouwactiviteit op te ontwikkelen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Een kapvergunning was niet nodig, maar de bomenkamp bleek niet correct gemeld te zijn. Daarop werd de kapwerken stilgelegd.”

De gemeente wil het bos graag zelf aankopen en er een groene zone van maken. “Het bos vormt een buffer tussen de E40 en de achterliggende woonwijk in de Zavelstraat”, zegt Dewandeleer. “Als we het tegen een correcte prijs kunnen kopen, kunnen we paden aanleggen en nog extra bomen planten. Dan kan dat een mooi aaneengesloten geheel van natuur en groen vormen voor de mensen van Sterrebeek.”