Zaventem weigert twee verkavelingen: “We gaan voor een heus grondoffensief”

De gemeente Zaventem weigert twee verkavelingen, in totaal goed voor 44 loten. Het gaat om een verkaveling in het verlengde van de Konijnenstraat in Zaventem en een tweede ter hoogte van de Vossemlaan in Sterrebeek. “Het feit dat de voltallige gemeenteraad nieuwe private verkavelingen met wegenis wegert, is een grote stap voor de bescherming van onze open ruimte”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.