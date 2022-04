Zaventem zet woongebied om in landbouwgrond: “We gaan veel verder dan bouwshift die Vlaanderen vraagt”

Zaventem gaat bijna vier hectare woongebied in deelgemeente Sterrebeek omvormen tot landbouwgebied. Het gaat over een gebied van 3,7 hectare gelegen tussen de Bosdellestraat en de Voskapelstraat. "We gaan veel verder dan wat Vlaanderen vraagt. De Vlaamse bouwshift gaat niet verder dan het schrappen van woonuitbreidingsgebied, wij schrappen woongebied", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.

Met de herbestemming draait de gemeente Zaventem een beslissing uit 2009 terug. Toen werd de Bosdelle door Vlaanderen omgevormd tot woongebied via de plannen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. “Wij zijn ervan overtuigd dat er een heel groot draagvlak is voor deze maatregel. Ik denk dat ook de gemeenteraad dit plan unaniem zal goedkeuren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Bosdellestraat is de poort naar het Everbergbos en die moeten we te allen prijzen vrijwaren van bebouwing. We zetten hiermee een enorme stap in de bouwshift, en gaan hiermee veel verder dan wat Vlaanderen vraagt. De Vlaamse bouwshift gaat niet verder dan het schrappen van woonuitbreidingsgebied, wij schrappen woongebied”.

Voor de gemeente Zaventem is het een nieuwe stap in het bewaren van de open ruimte. Eerder werd al woongebied geschrapt achter de sporthal van Zaventem, kwam er in de Felix Goossenstraat een hectare groene zone bij en werd de verkaveling Kersenberg geschrapt en omgevormd tot belevingsbos. “Tegen het einde van de legislatuur zal er 30 hectare toegankelijk groen bijgekomen zijn. In 2015 was dat nog 1 hectare. Er zullen tegen 2024 ook 35.000 nieuwe bomen geplant zijn, dat is 1 boom per inwoner”, besluit Dewandeleer.