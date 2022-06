Zaventemse jeugd leert reanimeren op school

De zesdejaars van alle basisscholen in Zaventem hebben de voorbije weken een reanimatiecursus kunnen volgen. Het is de eerste keer dat de lessen georganiseerd worden. “Zo kunnen voortaan hun steentje bijdragen als een persoon in nood verkeert”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Philips.

Hartfalen leren herkennen, de hulpdiensten verwittigen en reanimatie toepassen: de Zaventemse zesdeklassers leerden de voorbije weken wat te doen in een noodsituatie. “Op deze manier leren onze kinderen op jonge leeftijd al de basis van reanimeren en het toedienen van eerste zorgen”, vertelt schepen van onderwijs Dirk Philips. “Het is het eerste jaar dat we deze lessen aanbieden. Dit was een cursus op maat van de leerlingen met een zeer enthousiaste lesgever. We zijn ook van plan om deze lessen jaarlijks te herhalen voor alle leerlingen in het zesde leerjaar.”

Alle deelnemende scholen krijgen een kwaliteitslabel in ontvangst voor ‘hartveilige school’. Dit zal een mooie plekje krijgen aan de ingang van elke school. Onderzoek toont aan dat in landen waar op school verplicht les wordt gegeven in reanimatie, in 60 tot 70 procent van de gevallen omstanders hulp verlenen. De overlevingskansen van mensen met een hartstilstand, zouden daardoor verdubbelen