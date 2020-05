Zemst heeft grote plannen met sportsite Den Dries

Op de site zitten verschillende sportverenigingen. Zo maken ook de budohal en curlinghal deel uit van Den Dries. “De accommodaties op de plek zijn niet ideaal. De hondenschool vraagt een nieuwbouw op de site. Het slaat daarvoor de handen in elkaar met het Jeugdhuis. Tennisclub De Wehzel is vragende partij voor extra ruimte voor bijkomende velden. De wielerpiste is versleten en samen met de wielerfederatie gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie”, aldus de gemeente Zemst. Op de plek van de wielerpiste wordt een nieuw voetbalveld gepland.

De plek zal ook fietsvriendelijker gemaakt worden met een fietsenparking met eventueel mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden. De plannen zijn wel nog niet definitief. Zemst gaf al groen licht, de komende weken en maanden wordt met de verengingen, sporters en buurtbewoners gesproken. In 2024 zou de metamorfose een feit moeten zijn.