Zin in Muziek geeft alleen muzieklessen aan huis

In Affligem krijgt tiener Alixe thuis pianoles van Nele, één van de lesgevers bij Zin in Muziek. Die Vlaamse onderneming is een mobiele muziekschool en geeft uitsluitend muziekles bij mensen thuis. Uniek aan het platform is dat je kan kiezen uit een 40-tal lesgevers die samen heel veel muziekinstrumenten bespelen.

Muziekleerkrachten die aan huis privéles geven, werken vaak individueel. Bij Zin in Muziek ligt dat anders. De organisatie verzamelt heel wat kennis en expertise en is intussen in heel Vlaanderen actief. “Het is altijd leuk dat studenten en ouders via een vertrouwde omgeving op onze website terechtkomen om zo een ideale match te vinden met een leerkracht uit hun streek. Dat maakt ons concept uniek,” aldus oprichter Stijn De Nollin.

De jonge Alixe maakt intussen vorderingen aan de piano en daar is ook mama Laurence tevreden mee. “Het is heel leuk om de les mee te kunnen volgen en vanop de achtergrond te horen hoe je dochter vooruit gaat dankzij de begeleiding van Zin in Muziek. Ik krijg er elke keer weer kippenvel van.”