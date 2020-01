Zoekactie naar vermiste Frederik gestaakt, Cel Vermiste Personen focust zich op kanaal

In Vilvoorde is vandaag een tweede grote zoekactie gehouen naar Frederik Vanclooster. Daarbij werd onder meer een helikopter en een sonarboot ingezet. Iets na 16 uur werd de zoekactie zonder resultaat gestaakt, maar morgen wordt er opnieuw gezocht in het kanaal. "We kunnen helaas niet veel anders meer dan rekening houden met het worstcasescenario", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Met een helikopter, duikers en een sonarboot op het kanaal werd een hele dag de ruime omgeving van De Kruitfabriek doorzocht. "Met meer dan honderd vrijwiliigers hebben we een heel grote zone doorzocht. We hebben de buurt intussen drie keer uitgekamd. Zonder resultaat", Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. In groepjes van vier personen zochten de vrijwilligers niet alleen rond de Kruitfabriek, maar ook onder meer het stadscentrum en het stadspark. Rond 13u30 werd de zoekactie met vrijwilligers stopgezet.

De politie roept intussen bedrijven op om hun camerabeelden na te kijken, in de hoop daarop beelden te zien van de vermiste Frederik. Iets na 16 uur werd ook de zoekactie op het kanaal gestaakt, zonder resultaat. Morgen wordt er verdergezocht. De Cel Vermiste Personen heeft in de loop van de dag de focus helemaal op het kanaal gelegd.

"Op basis van de informatie die we nu hebben, moeten we meer en meer in die richting kijken. De kans dat hij gevonden wordt bestaat, maar hem levend terugvinden wordt iets anders. Daar moeten we realistisch in zijn. Volgens zijn ouders is het absoluut niet de gewoonte van Frederik om niets van zich te laten horen. We moeten dan ook meer en meer rekening houden met het worstcasescenario", besluit Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.