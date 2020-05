Zondag zie je in Over de Top hoe de stap van voetbalclub Eendracht Hekelgem naar de tweede klasse de club fataal werd. In de tweede klasse spelen bleek voor de dorpsclub op alle vlakken te hoog gegrepen.

Zondag in Over de Top: de val van voetbalclub Eendracht Hekelgem

In 1999 denderde Eendracht Hekelgem door de eindronde in derde klasse. De ploeg kon promoveren naar tweede klasse, een moment dat toenmalig voorzitter Frans Krauch zich nog levendig herinnert: “Dat was een topmoment, een kroon op het werk.” Maar de overstap naar tweede nationale bleek de club erg zwaar te vallen. “Het kraakte langs alle kanten,” aldus Krauch. “We moesten voorzien in veiligheid, gescheiden vakken, er moest een veiligheidscoördinator zijn. Het vroeg om enorm veel financiële middelen.”

De stap naar tweede klasse bleek te ambitieus voor Eendracht Hekelgem. “Gewoon al qua potentieel,” vindt huidig voorzitter Christophe Desmet. “Hekelgem telt slechts 4.000 inwoners, in heel Affligem wonen 13.000 mensen. Dan is het onmogelijk om drie voetbalploegen te huisvesten, waarvan één in tweede klasse.” Krauch weet nu beter: “we waren beter in derde klasse gebleven. En eigenlijk was eerste provinciale volgens mij het hoogst haalbare voor een club zoals Hekelgem.”

Over de Top is er zondag vanaf 17 uur.