De Grimbergse, die sinds kort in Vilvoorde woont, moet het in de eerste ronde opnemen tegen niemand minder dan de titelverdedigster, de Deense Caroline Wozniacki, nummer 3 van de wereld. Van Uytvanck, zelf nummer 51, staat dus voor een aartsmoeilijke opdracht. Beide speelsters stonden nog maar één keer tegenover elkaar, vorig jaar in Rome. Toen won Wozniacki in twee sets.