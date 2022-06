Met temperaturen tot 35 graden kan je vandaag wel wat afkoeling gebruiken. Voortaan kan dat in het insteekdok in Vilvoorde, al is dat voorlopig wel onder strenge voorwaarden. “Er is al jaren de vraag om in openlucht te kunnen zwemmen. Stap per stap willen we dat hier mogelijk maken”, zegt schepen van Sport Moad El Boudaati.

Zwemmers zoeken verfrissing in insteekdok in Vilvoorde: “Zwemmen in openlucht mogelijk maken”

De stad Vilvoorde heeft een akkoord met de Vlaamse Waterweg om zwemmen in openlucht toe te laten aan het insteekdok aan de Darse. Daar was volgens het stadsbestuur al langer vraag naar. “Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet je lid zijn van triatlonclub Tribe, je vooraf inschrijven en is het aantal zwemmers beperkt tot groepen van vijftig personen”, zegt schepen van Sport Moad El Boudaati. “Het gaat om een test, maar op termijn willen we hier openluchtzwemmen voor het brede publiek mogelijk maken."

De eerste zwemmers sprongen vanochtend in het insteekdok. “We hebben voorlopig enkel de toelating om op zaterdag enkele uren te zwemmen. Daarbuiten blijft het hier of elders niet toegelaten”, gaat El Boudaati verder. “Wie het toch doet, riskeert om door de politie uit het water gehaald te worden. De voorgaande jaren hebben we af en toe te maken gehad met wildzwemmers. Als deze test goed verloopt, kunnen we een volgende stap zetten. Het is de bedoeling dat het hier bij goed weer een hotspot wordt.”