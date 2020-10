Zwerfvuil rapen voor het goede doel in Zaventem

Martine Ledens uit Sterrebeek gaat wekelijks op wandel met haar hond en raapt intussen zwerfvuil op. Elke week haalt Martine minstens 5 kilo blikjes, plastic en andere rommel op. En dat doet ze niet zo maar. Haar zwervuilactie is sinds kort ook gekoppeld aan een goed doel. “Eigenlijk combineer ik twee goede doelen”, legt Martine uit. “Het eerste goede doel is de gemeente proper houden, het tweede is het ALS-fonds, een kleine vzw die zich inzet om centen in te zamelen voor het wetenschappelijk onderzoek naar de spierziekte ALS. Momenteel is nog steeds remedie tegen deze ziekte en we hopen met deze kleine bijdrage daar iets aan te doen.” Martine hoopt meer dan 100 kilo zwerfvuil op de straat te halen en zo een mooie som in te zamelen. “Ook anderen kunnen mijn voorbeeld volgen”, zegt Martine. “Je registreert je gewoon op de actiepagina van het ALS-fonds, je stelt jezelf een doel en je laat je sponsoren.”

