Kunstenacademie KunstAs opent officieel de deuren: “Kloppende hart van culturele leven in Asse”

Tegenover het Gemeenteplein begon in het voorjaar van 2024 de bouw van een nieuwe kunstenacademie. Anderhalf jaar later is de 4.500 vierkante meter grote academie helemaal klaar. Meer dan 2.000 leerlingen uit het kunstonderwijs worden er samengebracht. Met de bibliotheek en het cultureel centrum als buren worden zo alle culturele functies gebundeld.

“De nieuwe kunstenacademie wordt het kloppende hart van het culturele leven, nauw verbonden met de bibliotheek, het cultuurcentrum en het centrum van Asse”, klinkt het. “Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, een bruisende plek die muziek uitademt, waar de artistieke sfeer doorheen danst en waar theater tot leven komt. Maar evengoed een plek waar Assenaren samenkomen voor een etentje of een expo van de leerlingen beeldende kunsten.”