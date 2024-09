Duaal leren komt in Vlaams-Brabant moeilijk van de grond: “Nog onvoldoende gekend"

Vanochtend organiseerde het competentiecentrum van Don Bosco Halle een kick-off ontbijt voor de bedrijven die duale leerlingen tewerkstellen. Zij krijgen deeltijds les op school, maar volgen tegelijkertijd een deel van hun opleiding op de werkvloer. Het is een onderwijsvorm die maar moeilijk van de grond komt in onze provincie. Dat zegt het Regionaal Technisch Centrum Vlaams-Brabant, dat duaal leren promoot. Acht jaar na de eerste testfase zijn er in Vlaams-Brabant en de 19 Brusselse gemeenten samen maar 1.200 leerlingen ingeschreven.

“Een deel van de verklaring is dat duaal leren nog onvoldoende gekend is, ook bij ouders. Zij zijn vaak een bepalende factor in de studiekeuze van hun zoon of dochter”, zegt Karen Van Herck. “ Belangrijk om weten daarbij is dat duaal leren een volwaardige leerweg is. De leerlingen behalen dezelfde studiebewijzen en dezelfde beroepskwalificaties als via het klassieke leren op school.” Waar duaal leren wel goed scoort is het Technisch Instituut Don Bosco in Halle. Daar kregen de leerlingen vanmorgen een ontbijt, extra uitleg over hun traject, en natuurlijk een contract.

“Misschien moet er meer naar bedrijven toegestapt worden en hun de voordelen van duaal leren uitleggen”, zegt Annemie Sergeant, Office Manager van CTRL Home, dat werkt met duale leerlingen. “Technische richtingen worden vaak ook nog als minderwaardig beschouwd. Dat is heel erg, want we hebben echt nood aan goed opgeleide technische mensen.”