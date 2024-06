Leerlingen steken handen uit de mouwen in Albert Heijn in Ternat

Een bijzondere dag voor de leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool 't Klavertje Vier in Sint-Martens-Bodegem. In de Albert Heijn-supermarkt in Ternat leren ze hoe ze een winkel moeten runnen. “In grote lijnen leren ze wat wij allemaal doen overdag”, zegt Amber Hoste, teamleider in opleiding. “In de winkel zijn heel wat verschillende klussen: de kassa, producten aanvullen, het onthaal en mensen helpen bij de zelfscan.”

Zo maken de leerlingen kennis met alle aspecten van een job als winkelbediende. "Ik vond het leuk om iedereen te kunnen helpen”, zegt Liv. Maar niet alleen de kinderen zijn enthousiast, ook de klanten. “Het is een aangename verrassing. Het is leuk om vast te stellen dat kinderen aangeleerd wordt wat er allemaal bij komt kijken. Het is alleen maar een voordeel dat ze daarmee kennismaken”, besluit Patrick Vanheuverzwijn.