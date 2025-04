Leerlingen TechnOV nemen deel aan Vlaamse Houtproef: "Sector ondersteunen"

In heel Vlaanderen namen vandaag 45 scholen deel aan de Vlaamse Houtproef. Ook in onze regio, daar staken leerlingen in Halle en in Vilvoorde de handen uit de mouwen. De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd van Embuild die jongeren wil aanmoedigen voor een job als schrijnwerker. “Vakmanschap, métier en handvaardigheid zijn geen verleden tijd, maar essentiële vaardigheden. Kennis is belangrijk, maar elk Vlaams bouwbedrijf is nog op zoek naar die witte merel met gouden handen,” klinkt het.