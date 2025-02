Unizo pleit voor meer plaatsen duaal leren: “Volwaardige leervorm, geen laatste redmiddel”

Bij duaal leren combineren jongeren de theorie van de schoolbanken met ervaring op de werkvloer. “Zo ontwikkelen ze verantwoordelijkheidszin en zelfvertrouwen en leren ze vanaf dag één hoe het er in een echte werkomgeving aan toegaat. Het is geen laatste redmiddel voor jongeren die niet aarden in het klassieke onderwijssysteem. Het is een volwaardige en toekomstgerichte leervorm”, zegt Tielemans. “Duaal leren wint aan terrein, maar Vlaams-Brabant blijft achter met slechts 518 jongeren. Ter vergelijking: Oost-Vlaanderen telt dit schooljaar 1.097 jongeren die voor de opleidingsvorm kiezen, de provincie Antwerpen 1.602.”

Unizo wil daarom bedrijven in Vlaams-Brabant aansporen om duale opleidingen aan te bieden. “Het helpt ondernemers toekomstig talent aantrekken. Zo toont het VDAB-rapport dat slechts 5,8% van de jongeren die een duaal traject volgden werkloos is na een jaar, tegenover 17,4% in het deeltijds beroepsonderwijs”, aldus Tielemans. “Vandaag zien we opleidingen die onvoldoende aansluiten op de markt, waardoor afgestudeerden moeilijk werk vinden. Bovendien geven scholen aan dat ze in bepaalde sectoren steeds moeilijker leerwerkplekken vinden. Een nauwere samenwerking tussen scholen en bedrijven kan dit verbeteren", benadrukt Elke Tielemans.

Unizo ziet wel dat bedrijven soms afhaken door de administratieve last. “Een vereenvoudiging van procedures kan meer ondernemers overtuigen om jongeren op te leiden. Hoe beter en meer we deze opleidingsvorm organiseren, hoe sterker onze arbeidsmarkt zal worden", besluit Elke Tielemans.