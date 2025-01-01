Leerlingen GO! Campus De Brug over het vrijwillig militaire dienstjaar

Defensie hoopt met het vrijwillig militair dienstjaar zo'n 500 extra jongeren aan te trekken. De rekruten zullen een jaar militaire taken, oefeningen en operaties uitvoeren. Maar hoe groot is de interesse bij 17-jarigen? Met die vraag trokken we naar Campus De Brug in Vilvoorde. Die schoolorganiseert de studierichting Defensie en Veiligheid, die jongeren voorbereidt op een job in de veiligheidssector. Al ziet niet iedereen defensie zitten.

