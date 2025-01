Directeur ZAVO Zaventem trekt aan de alarmbel: “Dringend meer ondersteuning nodig voor de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen”

Steeds meer leerlingen vertonen ernstige gedragsproblemen of kampen met zware emotionele problemen. Die leerlingen hebben vaak snel gespecialiseerde hulp nodig, maar die is niet altijd voorhanden want “alles in de zorg zit vol”. Gevolg is dat de school verder op stap gaat met de leerlingen, terwijl die niet meer kunnen functioneren op school.

Soms worden leerlingen met gedragsproblemen van school gestuurd terwijl dat ook de oplossing niet is.

Gommers en zijn collega’s vragen dat er samengewerkt wordt: "We willen experten uit het werkveld van het onderwijs samenbrengen en hen laten samenwerken met justitie, welzijn en jeugdwerk. Zo kunnen we de ondersteuning op elkaar afstemmen."

Reactie Demir

De open brief van Gommers is niet in dovemansoren gevallen bij Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir. Ze zegt dat het een samenlevingsprobleem is dat de scholen overstijgt. Ze vraagt aan de departementen Onderwijs, Opgroeien en Justitie om maatregelen voor te nemen. "Ook de ouders moeten beter bereikt worden, want hun verantwoordelijkheid is verpletterend", zegt Demir.