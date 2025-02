iktrekhetmijaan: tienerschool Tangram wisselt vegan- en veggierecepten uit

Potluck - Engels voor eten wat de pot schaft - mag dan wel een oeroud Vlaams keukentafelcredo zijn, in tienerschool Tangram in Vilvoorde geven ze er een hedendaagse twist aan. In het kader van #iktrekhetmijaan organiseert de school een vergan- en veggiekookwedstrijd om de leerlingen bewust te maken van gezonde en milieuvriendelijke voeding.

"We werken rond bouwstenen", zegt Jens Heremans, leerkracht en voorzitter van de MOS-brigade op Tangram. "Om de leerlingen van jong tot oud te leren wat gezonde voeding is en wat goed is voor het klimaat, organiseren we deze kookwedstrijd. De actieweek van MOS Vlaanderen is een goede aanleiding om de leerlingen op een leuke, creatieve manier aan de slag te laten gaan." De leerlingen kookten in groepjes een vegetarisch of veganistisch gerecht. Na een grondige smaaktest beslissen ze welke groep de potluck heeft gewonnen.

De actie van MOS Vlaanderen #iktrekhetmijaan zet allerhande klimaatprojecten op scholen in de kijker. Het is de vervanger van Dikkentruiendag.