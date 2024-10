Basisschool De Oester Strijland ontruimd na bommelding

In Strijland in Gooik is basisschool De Oester volledig geëvacueerd na een telefonische bommelding. Dat meldde burgemeester Gunther De Wilde. Twee mannenstemmen spraken in gebroken Nederlands de woorden: "We gaan de school bombarderen." De politie doorzocht de site momenteel met snuffelhonden, maar kon niks vinden. De site is intussen weer vrijgegeven. Intussen is er ook een spoor naar de vermoedelijke daders.