Solar Team KU Leuven stelt nieuwste zonnewagen voor WK voor

Met een groter en efficiënter zonnepaneel, innovatieve dubbele vinnen en een kleinere batterij is Infinite Apollo, de nieuwste Belgische zonnewagen, niet alleen gebouwd om de wereldtitel te verdedigen in Australië. Hij dient ook als realistisch testplatform voor de technologie van de toekomst. De wagen werd vandaag voorgesteld in de Handelsbeurs in Antwerpen door het Innoptus Solar Team, een groep ingenieursstudenten van KU Leuven. Drie van hen komen uit de Vlaamse Rand. Zij trekken mee naar het WK dat dit jaar uitzonderlijk plaatsvindt tijdens de Australische winter.