Secundaire afdeling Heilig Hart en College blijft dicht: "65 procent leerkrachten staakt"

65 procent van het lerarenkorps van het Heilig Hart en College legde vandaag het werk neer. Gelukkig kon de school op tijd anticiperen. “We wisten dat de stakingsbereidheid groot was, dus namen we onze voorzorgen. Twee leerlingen werden op school opgevangen door leraars die wel aan het werk gingen,” legt Valérie De Roeck, directeur Kwaliteitszorg uit.

Eén van die leraars is Jeroen Decrick, leerkracht in de eerste graad. “Ik heb me vandaag voorbereid op de komende dagen en ook al wat zaken opgestart voor lessen van de komende weken. We denken hier stilaan al aan de Paasexamens.”

Meer bedrijvigheid in lagere school

Even verderop is de basisschool het Vondel wel open. “Wij kozen ervoor om aanwezig te zijn voor onze leerlingen en zo toch ook een positief signaal te geven,” steekt leerkracht van het zesde leerjaar Lien Van Ginderdeuren van wal. “Maar we hebben vanmorgen wel met een korte ludieke actie onze steun uitgesproken voor de stakers. De pensioendossiers die nu op tafel liggen, zorgen opnieuw voor een negatief beeld van ons beroep. En net nu hebben we echt meer leerkrachten nodig.”