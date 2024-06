Bijna 1300 kinderen kunnen in onze provincie terecht in een zomerschool

“De zomerscholen hebben op korte tijd een vaste plaats verworven in ons onderwijsaanbod. Dat is een belangrijk lichtpunt in de strijd voor meer onderwijskwaliteit”, zeggen de Vlaamse ministers Weyts en Rutten. “Zeker voor de meest kwetsbare kinderen bieden de zomerscholen veel extra kansen”.

Start in 2020

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal 10 dagen in juli of augustus een lesaanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. Deelname is vrijwillig en kosteloos. In de zomer van 2020 werden zomerscholen voor het eerst op grote schaal georganiseerd voor zo’n 7.500 leerlingen -– toen als reactie op de gedwongen sluiting van de scholen na de uitbraak van de coronacrisis. De Vlaamse Regering besloot om de zomerschool structureel een plaats te geven in het onderwijsaanbod, omdat het systeem met name voor de meest kwetsbare leerlingen waardevol is. Leerkrachten stellen in september bijvoorbeeld vaak leerverlies vast bij leerlingen die een hele zomer lang geen woord Nederlands spreken. In de zomers van 2021 en 2022 waren er 11.000 beschikbaar plaatsen in zomerscholen en in de zomer van 2023 gingen er 12.500 jongeren naar een zomerschool.

Recordaantal plaatsen

Deze zomer kunnen er 16.359 leerlingen terecht in 131 zomerscholen. Dat is een nieuw record. De zomerscholen zijn verspreid over heel Vlaanderen. In onze provincie zijn 1292 plaatsen. De en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur investeren samen € 7,5 miljoen om de zomerscholen dit jaar opnieuw mogelijk te maken.

Zomerschool werpt vruchten af

“We zien steeds meer hoopvolle signalen in de strijd voor meer onderwijskwaliteit. Het aanhoudende en nog groeiende succes van de zomerscholen is er daar zeker ook een van”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Heel veel leerkrachten vertellen me dat ze in september zo kunnen zien welke kinderen een zomerschool gevolgd hebben. Het maakt bijvoorbeeld een enorm verschil voor al die kinderen die anders 2 maanden lang volledig ontkoppeld worden van het Nederlands”.

“Onze zomerscholen bieden extra kansen aan kinderen die anders leerverlies of een leerachterstand dreigen op te lopen. Het samengaan van leren, sport, spel en cultuur voelt voor hen niet aan als klassiek naar schoolgaan, maar als plezier. En de goede resultaten laten zich voelen tijdens het schooljaar”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten.