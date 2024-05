Directeur preventief geschorst na motie van leerkrachten: “Maar geen impact op de lessen”

Wat er precies aan de hand is, wil of kan niemand kwijt. Feit is wel dat zo’n 40-tal leerkrachten een motie van wantrouwen indienden tegen de directeur van het VKO Bovenbouw, die daarna preventief werd geschorst.

“De maatregel dateert van 25 maart, het intern onderzoek loopt”, bevestigt voorzitter Iwein Van Driessche van het schoolbestuur van het Vrij Katholiek Onderwijs (VKO) van Opwijk. “We kunnen niet ingaan op de inhoud van het dossier. De man is er inmiddels al enkele jaren directeur.” “Naar aanleiding van de brief vanuit de leerkrachten, loopt er nu een intern tuchtonderzoek, geen strafrechtelijk onderzoek. Er is geen impact op de lessen. De lessen voor de 720 leerlingen van de tweede en derde graad Bovenbouw, blijven verzekerd. Er is inmiddels een andere directeur aangesteld.”

Gevraagd om een reactie, laat de betrokken directeur via een bericht weten dat hij voorlopig niet zal reageren “om een sereen verloop van de gesprekken niet in het gedrang te brengen.” Het gemeentebestuur van Opwijk kan zich ook niet uitspreken over de zaak, want het gaat om een school in het vrij onderwijs.