Schoolverlaters uit Vlaams-Brabant doen het beter dan het Vlaamse gemiddelde

De provincie Vlaams-Brabant heeft enkele opvallende cijfers. Bijna zes op tien van de schoolverlaters in Vlaams-Brabant is hooggeschoold. Amper 2,7% van hen is een jaar na afstuderen nog werkzoekend. Met 1.935 schoolverlaters in 2022 telt stad Leuven het hoogste aantal afgestudeerden van de provincie. Meer nog, slechts 4,6% van hen was een jaar nadien nog werkzoekend.

Vilvoorde

Niet overal in onze provincie zijn de cijfers even goed. “In Vilvoorde bijvoorbeeld zien we dat er 16% van de jongeren de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Dat is natuurlijk ongunstig omdat ze een grote kans hebben om een jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend te zijn”, zegt Jemima Bidee, arbeidsmarktadviseur VDAB.

Diploma essentieel

“Het schoolverlatersrapport toont aan dat een diploma essentieel blijft voor succes op de arbeidsmarkt. Vlaams-Brabantse jongeren hebben aanzienlijk betere kansen en ook hier is het volgen van een specialisatiejaar of kiezen voor Zorg of STEM een voordeel. Al moeten jongeren niet alleen daarop focussen maar vooral ook kiezen voor een job die ze graag willen doen,” aldus Niels Jans, netwerkmanager Onderwijs VDAB Vlaams-Brabant.