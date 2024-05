Voka opent Talentcenter in Researchpark: "Wetenschappelijk onderbouwde manier om studiekeuze te maken"

In het Talentcenter in Zellik kunnen klassen en scholen uit Vlaams-Brabant en Brussel terecht voor individuele tests die leiden naar een persoonlijk talentenrapport. Leerlingen voeren er proeven uit in vier categorieën. Uit de eerste resultaten van de Talentcenters blijkt dat jongens meer interesse tonen voor STEM-richtingen dan meisjes, maar dat meisjes evenveel talent en aanleg hebben voor wetenschap en techniek als jongens. “We hopen dat de persoonlijke talentenrapporten bij heel wat jongeren en ouders de ogen zullen openen en er later toe leiden dat de arbeidsmarkt evenwichtiger wordt,” aldus Julie Beysens, senior adviseur onderwijs bij Voka.

De Talentcenters worden ondersteund door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Onze jongeren krijgen pas kwalitatief onderwijs als ze ook in een studierichting zitten die het best past bij hun talenten,” zegt hij. “Daar knelt soms het schoentje. Zo zijn er nog altijd ouders die ASO zien als standaardoptie, al liggen de talenten van hun kind elders.”

Nog voor de opening was het Talentcenter in Zellik al volzet voor dit schooljaar. “Dat toont aan hoe groot de nood is aan een wetenschappelijk onderbouwde manier om een studiekeuze te maken,” zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant Kris Claes. “Er is een groot aanbod, waardoor jongeren het bos soms niet meer door de bomen zien. Met dit initiatief bieden we hen duidelijkheid.”