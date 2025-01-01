Grimbergen ziet af van totale renovatie van het gemeentehuis: “Enkel geld voor 2.000-vleugel

Grimbergen ziet af van totale renovatie van het gemeentehuis: “Enkel geld voor voorgevel”

Grimbergen heeft beslist om de renovatie van het gemeentehuis in te perken. De gemeente is bezig met de meerjarenplanning en heeft enkel geld voor de renovatie van 2.000-vleugel. De plannen voor een nieuw ontmoetingsplein en de renovatie van de oude jongensschool gaan de koelkast in, de parkeerplaatsen in het centrum blijven wel behouden.

Grimbergen ziet af van de plannen voor de totale renovatie van het gemeentehuis. De gemeente zet enkel in op het verbouwen van de gemeentelijke vleugel uit 2000 om zo te voldoen aan de energie- en brandveiligheidsnormen. Vanwege het hoge kostenplaatje wordt de oude jongensschool niet aangepakt. “In totaal zaten we aan ongeveer 14 miljoen euro en nu zal dat nog ongeveer 8,5 miljoen euro zijn. Dus het is een inperking van het project van zo’n 6 miljoen euro”, zegt Bart Laeremans, de burgemeester van Grimbergen.

Door het bijsturen van de plannen blijven de 52 parkeerplaatsen behouden. Die waren de reden waarvoor oppositiepartij Open VLD bij de aankondiging van de plannen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trok. De partij vreesde problemen voor de inwoners en de handelaars. Die klacht trekken de liberalen nu in. “Het is eigenlijk zo dat er in mei al een akkoord was tussen de partijen waarbij de overgrote meerderheid van de parkeerplaatsen behouden zouden blijven, maar waar men ook de gevel en de oude jongensschool ging renoveren én de hele omgevingsaanleg degelijk ging aanpakken. Dat was een akkoord dat voor ons beter was”, aldus Laurent Van Binst, gemeenteraadslid voor Open VLD.

Maar dat totaalproject blijkt nu te duur voor Grimbergen, want er lopen nog andere projecten, zoals een nieuw OCMW-gebouw. Bovendien zijn het financieel moeilijke tijden, klinkt het. “Wij hebben daar zeker begrip voor. Anderzijds zal de oude jongensschool zeker gerenoveerd moeten worden. Het laten verkommeren is geen optie, dus nu geen maatregelen nemen, is eigenlijk een beetje de hete aardappel doorschuiven naar een volgende legislatuur”, zegt Van Binst.

Burgemeester Laeremans spreekt dat tegen: “De hete aardappel wordt niet doorgegeven. We geven het volgende bestuur de kans om hierover te beslissen, het kan ook zijn dat er op het einde van deze legislatuur al over gediscussieerd wordt, dan is daar ruimte voor”.De gemaakte plannen en uitgevoerde studies gaan dus niet de vuilbak in, maar zullen pas voor de volgende legislatuur zijn.

Nu Open VLD z'n klacht intrekt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan de plannen over de nieuwbouw van basisschool Prinsenhof van start. “De bedoeling is dat die school ergens september ‘27 of eind ‘27 in gebruik kan genomen worden”, aldus Laeremans.

