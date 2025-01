Vzw ‘de Rand’ klinkt op het nieuwe jaar met duidelijke boodschap: “Nederlands, Nederlands en Nederlands"”

Het begin van een nieuw jaar is het uitgelezen moment van vzw ‘de Rand’ om zijn kernboodschap nog eens in de verf te zetten. Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van de Vlaamse Regering benadrukt minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts dat die doelstelling meer dan ooit actueel is, want de uitdagingen voor de Rand zijn gigantisch. “Dat maakt het beleid niet simpel”, zegt Weyts. “Ik vind dat we vanuit al onze poriën van de samenleving in de Vlaamse Rand de boodschap moeten meegeven dat als je hier komt wonen, de Nederlandste taal moet kennen of leren. Niet alleen je kinderen, maar ook jijzelf.”

Provinciegouverneur Jan Spooren zegt dat de Rand een dynamische regio is waar het goed wonen is maar dat heeft inderdaad een keerzijde. “We zien dat hier veel jongeren komen wonen. Op zich is dat goed, maar het zet de lokale besturen voor grote uitdagingen op vlak van woonaanbod, mobiliteit, onderwijs en kinderopvang”, zegt Spooren. “Bovendien zijn heel wat jongeren anderstalig. Hoe je die moet integreren in het lokale weefsel is een bijkomende uitdaging voor de gemeenten in de Rand.”

Daarom heeft de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord een ‘Totaalplan Nederlands’ opgenomen en dat is voor vzw ‘de Rand ‘ een zegen. “We zetten al vele jaren in op het leren van het Nederlands, maar ook het bieden van oefenkansen en daarna de taal ook effectief gebruiken in het dagelijkse leven”, zegt Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’. “We zien vooral nog kansen in het verenigings- en gemeenschapsleven”, vult taalpromotor Cindy Van Dijck aan. "Denk onder meer aan het ondersteunen van begeleiders of samenwerken met federaties en jeugdwerkkoepels. Als we die meekregen in het verhaal, zetten we heel veel stappen.”