171.000 thuisblijvers zondag in onze regio. Crevits: "Grondige doorlichting is nodig"

Afschaffing stemplicht

"Als u mijn mening vraagt over de opkomst, die is laag," klonk het bij minister Crevits, "lager dan verwacht, die is ook veel lager dan experten hadden aangekondigd." In de kieskring Halle-Vilvoorde bleven 171.000 mensen thuis. Dat betekent een gemiddelde van slechts 6 op de 10 stemgerechtigden die kwam opdagen.

Huidig burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste is ondanks het extreem lage opkomstcijfer in zijn gemeente, voorstander van de afschaffing. Walter De Donder, burgemeester van Affligem, daarentegen liet in Terzake optekenen dat hij de afschaffing van de stemplicht geen goed idee vindt. Vele lokale politici zijn het met De Donder eens.

Toch wil Crevits niet te hard van stapel lopen. De minister pleitte in het Vlaams parlement voor een grondig onderzoek. Behalve de gevolgen van de afschaffing van de opkomstplicht, wil Crevits ook de volmachtenregeling en het initiatiefrecht onder de loep nemen. Bijvoorbeeld in Halle zijn de nieuwigheden in dat decreet duidelijk voelbaar. Door het initiatiefrecht kreeg N-VA als eerste de kans om een coalitie te smeden. "Het is van belang om al die elementen te onderzoeken voor we een gedegen beslissing kunnen nemen en we wijzigingen moeten doorvoeren in het gemeentedecreet."

Vrouwen aan de macht

Geen gevolg van het decreet, maar wel opvallend is het aantal verkozen vrouwen. Uit een eerste analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat er in Vlaams-Brabant verhoudingsgewijs meer vrouwen dan elders werden verkozen. In totaal zetelen 725 vrouwen komende legislatuur in de gemeenteraad. Dat zijn er 68 meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. "Heel positief voor de vrouwen onder ons. Het aantal vrouwen in gemeenteraden is serieus gestegen. En als we kijken naar de provincieraden, is de verdeling bijna gelijk. Bijna 49 procent van de verkozen provincieraadsleden zijn vrouw," zegt Crevits.

Het aantal vrouwen in de gemeenteraden mag dan wel zijn gestegen; het aantal vrouwen in de colleges van burgemeester en schepenen is een ander paar mouwen. De 28-jarige Eva Demesmaeker, de absolute stemmenkampioen in Halle, mag dan wel burgemeester worden, de rest van het Halse college is man. Ook in Asse zetelt slechts een vrouw in het college. Alleen Kraainem is een uitzondering. In de faciliteitengemeente weet burgemeester Waucquez zich omgeven door vijf vrouwelijke schepenen.