Wemmel slechtste opkomstcijfer van Halle-Vilvoorde: "Dat is voor mij het alarmpeil”

Een eerste vaststelling: het probleem is eigenlijk groter dan het officiële cijfer doet vermoeden. "Nu zitten we nog altijd aan 5 procent blanco stemmers en 54 procent opkomst, dus we zitten eigenlijk onder de 50 procent aan uitgebrachte stemmen," weet Vansteenkiste, "voor mij is het alarmpeil bereikt."

"Wat er vooral opvalt bij ons," zegt de aftredend burgemeester van faciliteitengemeente, Wemmel, "is dat bij de verkozenen een hele gemeenschap eigenlijk weinig vertegenwoordigd is. Mensen van vreemde origine, die nochtans al heel lang in onze gemeente wonen, blijken zich niet zo verbonden te voelen met de lokale politiek."

Ondanks de barslechte opkomstcijfers, staat Vansteenkiste niet te springen om de opkomstplicht opnieuw in te voeren. "Het is eigenlijk een uitdaging voor de lokale politiek om te besturen op zo'n manier dat je de bevolking warm kan maken voor de politiek en de verkiezingen,” zegt hij.