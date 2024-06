Assita Kanko (N-VA) wil opnieuw naar Europa: "Verkiezingen in een democratie zijn spannend"

“Het is spannend en dat is normaal. Want zelf ben ik geboren in een land waar iedereen de uitslag van de verkiezingen al weet nog voor ze gaan stemmen," legt Kanko uit. "Hier vind ik het spannend dat we bij de democratie horen. Gelukkig weten we niets voor het gebeurd is hé, dat is de democratie.”

Dochter Axelle mocht voor een eerst een stem uitbrengen op de Europese lijst. Geen moeilijke keuze dus. "Uiteraard heb ik voor mijn moeder gestemd, voor wie anders", klonk het aan het stembureau.