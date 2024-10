Coalitie tussen Open VLD, CD&V en N-VA in de steigers in Vilvoorde

Het kartel Open VLD CD&V heeft zoals bekend op 13 oktober voor een politieke aardverschuiving gezorgd in Vilvoorde. Vooruit van burgemeester Bonte kreeg een klap en strandde op 25,1% van de stemmen, daar waar het in 2018 nog 31,8% behaalde, in kartel met Groen wel. Anderhalve week later is er nog steeds geen witte rook in Vilvoorde. Aangeduid burgemeester Jo De Ro (Open VLD CD&V) houdt de kaken stijf op elkaar maar we vernemen uit goede bron dat de laatste hand wordt gelegd aan een coalitie tussen CD&V Open VLD (14 zetels) en N-VA (5 zetels), goed voor een meerderheid van 19 zetels op 35.

Nauwelijks oppositie

Uittredend burgemeester Hans Bonte ziet de bui alvast hangen. “Het is voor iedereen duidelijk geweest, ook tijdens de campagne, dat niet alleen Open VLD en CD&V, maar vooral CD&V, zich keihard hebben afgezet tegen mij en Vooruit”, vertelt hij. N-VA heeft vanaf het begin transparant aangegeven dat ze zonder ons willen besturen. We zijn nu tien dagen na de verkiezingen en de kaarten liggen duidelijk op tafel. Ze hebben 19 zetels en kunnen dus vertrekken zonder ons.”

“Ik denk niet dat een nipte meerderheid tussen Open VLD CD&V en N-VA de beste optie is voor Vilvoorde. Onze grootste uitdaging, voor elke democraat, ligt in het lage opkomstpercentage van 56 procent. Dit is ook voor een stuk toe te schrijven aan het feit dat er nauwelijks oppositie is geweest vanwege N-VA.”