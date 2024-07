Eva De Bleeker is kandidaat-voorzitter Open Vld: "De partij mist geloofwaardigheid"

Nadat Open Vld bij de verkiezingen van juni de grote verliezer werd, stapte Tom Ongena op als voorzitter. Eva De Bleeker is nu kandidaat om hem op te volgen en gaat de strijd aan met Vincent Verbeeke, Maurits Vande Reyde en Tineke Van hooland. Die drie stelden zich eerder al kandidaat. "De partij mist geloofwaardigheid en authenticiteit. Ik wil die terugbrengen en een nieuwe koers varen. Dat zal tijd vragen, want we moeten van nul herbeginnen. Ik ken de partij vanbinnen en vanbuiten en denk dat ik de juiste persoon ben om de partij terug op de rails te kriijgen", zegt De Bleeker in een eerste reactie.

De Bleeker is schepen in Hoeilaart en geraakte op 9 juni met iets minder dan 10.000 voorkeursstemmen verkozen in het Vlaams parlement. In de vorige federale regering was Eva De Bleeker staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken, tot ze na een fout bij de opmaak van de begroting noodgedwongen een stap opzij moest zetten van premier Alexander De Croo.

Leden van de liberale partij kunnen zich tot morgen kandidaat stellen. Ten laatste op 24 augustus wordt de nieuwe voorzitter van Open Vld bekendgemaakt.