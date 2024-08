Eva De Bleeker uit Hoeilaart en Vincent Verbeecke stoten door naar de tweede ronde in de strijd om het voorzitterschap van Open Vld

De stemgerechtigde leden van Open Vld konden tot vanmiddag hun keuze maken tussen acht kandidaat-voorzitters. De stemming verliep online en stond onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 8478 leden brachten hun stem uit, 88 daarvan onthielden zich.

De uitslag van de voorzittersverkiezing:

Eva De Bleeker: 2203 stemmen - 26,26% Vincent Verbeecke: 1803 stemmen - 21,49% Maurits Vande Reyde: 1623 stemmen - 19,34% Frédéric De Gucht: 1546 stemmen - 18,43% Tineke Van hooland: 683 stemmen - 8,14% Bert Schelfhout: 345 stemmen - 4,11% Maxime Natus: 106 stemmen - 1,26% Stefaan Nuytten: 81 stemmen - 0,97%

Met die uitslag gaan Eva De Bleeker en Vincent Verbeecke door naar de tweede stemronde. De stemming hiervoor start maandag 19 augustus en loopt tot zaterdag 24 augustus. De stemming verloopt op dezelfde manier als in de eerste ronde.

De resultaten voor de verkiezing van het Open Vld partijbestuur zullen later vandaag bekend gemaakt worden.

De Bleeker is schepen in Hoeilaart en geraakte op 9 juni met iets minder dan 10.000 voorkeursstemmen verkozen in het Vlaams parlement. In de vorige federale regering was Eva De Bleeker staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken, tot ze na een fout bij de opmaak van de begroting noodgedwongen een stap opzij moest zetten van premier Alexander De Croo.

Nieuw partijbestuur

Deze week stemden de leden van Open Vld ook voor een nieuw partijbestuur. De leden van het partijbestuur werden verkozen op twee afzonderlijke lijsten. Eén voor mandatarissen en één voor niet-mandatarissen.

Deze mandatarissen met de meeste stemmen zijn rechtstreeks verkozen tot het partijbestuur uit een lijst met 18 kandidaten:

Eva De Bleeker met 4118 stemmen

Alexander De Croo met 3692 stemmen

Egbert Lachaert met 3657 stemmen

Stephanie D'hose met 3004 stemmen

Mathias De Clercq met 2513 stemmen

Willem-Frederik Schiltz met 2049 stemmen

Hilde Vautmans met 1881 stemmen

Jasper Pillen met 1765 stemmen

Marianne Verhaert met 1596 stemmen

Katja Gabriëls met 1513 stemmen

Deze niet-mandatarissen met de meeste stemmen zijn rechtstreeks verkozen tot het partijbestuur uit een lijst met 121 kandidaten:

Frédéric De Gucht met 2237 stemmen

Tineke Van hooland met 1542 stemmen

Bert Schelfhout met 1198 stemmen

Julie Asselman met 1020 stemmen

Kris Luyckx met 941 stemmen

Bob Savenberg met 886 stemmen

Eva Vanhengel met 875 stemmen

Tess Minnens met 839 stemmen

Vincent Stuer met 799 stemmen

Robby De Caluwé met 748 stemmen

Philippe Nys met 748 stemmen

Vanwege een ex aequo op de tiende plaats zijn zowel Robby De Caluwé en Philippe Nys verkozen.