Eva De Bleeker verkozen tot nieuwe voorzitter Open VLD

Na de eerste stemronde met toen nog acht kandidaten behaalde De Bleeker met meer dan een kwart van de stemmen al de hoogste score. Nu wordt ze dus ook voorzitster van de Vlaamse liberalen. "Ik ben dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen van de meerderheid van de kiezers," zei ze bij haar overwinning. "Nu gaan we strijden voor de liberale waarden. In het verleden ging het te vaak over interne misverstanden. Dat laten we nu achter ons. Laat ons opnieuw complexloos liberaal zijn."

De Bleeker voerde campagne onder de slogan "terug naar de basis". Daarmee wil ze terugkeren naar de liberale basiswaarden en ook de achterban meer betrekken. Dat vertelde ze eerder in ons nieuws.

Eva De Bleeker is als partijvoorzitter ook automatisch voorzitter van het partijbestuur. Zij wordt opgevolgd in het partijbestuur door federaal parlementslid en burgemeester van Lennik Irina De Knop. Omdat aftredend premier Alexander De Croo de meeste stemmen achter zijn naam kreeg voor de verkiezing van het partijbestuur, na Eva De Bleeker, is hij conform de statuten de eerste ondervoorzitter.