Fatima Lamarti trekt provinciale lijst van Vooruit: “Nadruk leggen op zaken die het verschil maken”

Vooruit kiest voor de provinciale lijst zowel voor sterkhouders als nieuwe gezichten. Zo duwt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de lijst in Halle-Vilvoorde, hoewel hij niet in het arrondissement woont. Ook de keuze voor Lamarti als lijsttrekker is opvallend. Zij legde onlangs de eed af als federaal parlementslid, een ambt dat ze niet kan combineren met een zitje in de provincieraad. “Het mandaat van provincieraadslid is onverenigbaar met de uitoefening van de ambten of functies van federale, Vlaamse of Europese parlementsleden en leden van de Vlaamse Regering, de federale regering of van de Europese Commissie”, staat te lezen op de website van Vlaanderen Kiest.

Fatima Lamarti schuift betaalbaar wonen naar voren als speerpunt. Daarom pleit ze voor een groter aanbod van sociale huur- en koopwoningen via Vlabinvest. “In Vlaams-Brabant is een groeiende vraag naar betaalbare woningen. Die bieden een oplossing door kwalitatieve woningen aan te bieden tegen de prijs die lager ligt dan de marktwaarde, specifiek gericht op mensen met een gemiddeld of lager inkomen”, zegt Lamarti.

Ook dierenwelzijn, de uitbreiding van land- en tuinbouwschool De Wijnpers naar het Pajottenland, de aanpak van wateroverlast en een betere ondersteuning van de gemeenten door de provincie plaatst Vooruit hoog op de agenda, net als de provinciale domeinen. “Wij willen letterlijk vooruit en leggen de nadruk op projecten die het verschil maken voor onze burgers in Vlaams-Brabant. Zo willen we dat er meer geïnvesteerd wordt in de provinciale domeinen, zodat iedereen die dat thuis niet kan, ook recht heeft om te zwemmen en zich te ontstpannen”, besluit Marc Florquin, die de provinciale lijst in het arrondissement Leuven trekt.