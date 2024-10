Groen en PVDA hard voor rechtse coalitie in Vilvoorde: “Verwachten kil en asociaal beleid"

“We verwachten ons aan een kil, asociaal en rechts bestuur dat onze stad niet nodig heeft," zegt Sander Vandecapelle van PVDA Vilvoorde. “Het is een bestuur dat met een nipte meerderheid enkel de rechtse stemmers wil vertegenwoordigen in plaats van alle inwoners. We hebben ernstige vragen wat het bestuur gaat doen voor jongeren en mensen die het moeilijker hebben.”

Net na de kiesuitslag trok lijsttrekker en toekomstig burgemeester Jo De Ro de kaart van verbinding. “Maar door in zee te gaan met de asociale N-VA veegt hij die belofte volledig van tafel”, zegt Vandecapelle. “Deze coalitie kiest niet voor verbindende figuren, maar voor een schepen met een duister verleden. Ze mogen harde oppositie verwachten van een linkse PVDA die versterkt uit de verkiezingen komt en het aantal zetels zag verdriedubbelden."

Barbara de Bakker: "Diversiteit verdwijnt"

Groen - dat de voorbije jaren in de meerderheid zat - wenst Jo De Ro en zijn ploeg succes voor de komende legislatuur. "We zijn blij dat er een meerderheid is gevonden en merken ook dat er moeite is gedaan om een genderevenwicht te bereiken. Dat is een goede zaak", zegt Barbara de Bakker. "Maar helaas stellen we vast dat de diversiteit volledig verdwijnt uit het stadsbestuur, en dat is bijzonder triest. Heel veel Vilvoordenaars zullen zich niet kunnen herkennen in dit schepencollege."

Barbara de Bakker denkt dat de rechtse coalitie hard zal aankomen. “Toch voor een stad waar, ondanks een bedroevend lage opkomst, 45 procent van de kiezers progressief gestemd heeft”, aldus de Bakker. “We maken ons zorgen over het sociaal beleid, over wonen, en over de leefbaarheid van onze stad. Daarbij valt ons vooral op dat de bevoegdheid Klimaat verdwijnt. Duurzaamheid komt in de plaats, maar dekt voor ons niet dezelfde lading. Als groenen zullen we constructief, maar ook stevig oppositie voeren.”