Hans Bonte: “Nieuwe coalitie vertegenwoordigt diversiteit in onze stad niet”

In Vilvoorde belanden de socialisten na bijna 25 jaar in de oppositie. Hans Bonte, de aftredende burgemeester, vindt in de toekomstige coalitie niet de diversiteit van de Vilvoordse bevolking terug. “Ik merk tot mijn spijt dat er in het schepencollege geen vertegenwoordiging is van de allochtone gemeenschap in onze stad, toch zo'n 60 procent van onze bevolking. Vilvoorde is de meest diverse stad van Vlaanderen, maar dat zie je niet terug in het kaarswitte college. Dat stemt mij niet vrolijk. Als je het mij vraagt staat de nieuwe coalitie voor een grote uitdaging om de geloofwaardigheid van de allochtone gemeenschap voor zich te winnen”, zegt Bonte.

Het zal wellicht even wennen worden voor Bonte. “Het wordt afkicken na 24 jaar de stad mee bestuurd te hebben. Maar in een democratie is het goed dat de fakkel af en toe wordt doorgegeven”, zegt Bonte. “Ik ga mij niet laten verleiden tot afbraakvoetbal. Ik zal mij in de gemeenteraad blijven inzetten voor Vilvoorde, ook vanuit de Vlaamse politiek. We hebben nu eenmaal nog grote dossiers, waar we elke steun kunnen gebruiken. Bovendien heb ik nog een projectje. Ik word één van de dagen voor het eerst opa. Ondanks dat we in de oppositie belanden, kan de oktobermaand voor mij dus niet stuk.”