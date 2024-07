Groen Opwijk trekt met 25-jarige Lomme De Boeck naar kiezer

De partij wil de inspraak van alle burgers, maar vooral van jongeren bevorderen door hen bijvoorbeeld te laten participeren in een jeugdpanel over het beheer en het gebruik van de jeugdlokalen. Het gemeentebestuur moet de Nijdrop blijven ondersteunen. Voor de niet-georganiseerde jongeren roept Groen op om meer in te zetten op preventieve acties om overlast en onveiligheid tegen te gaan, in samenwerking met terreinwerkers zoals Groep Intro.

Ook ouderen komen aan bod. Zo wil Groen een passend woonaanbod voor zij die nog thuis willen wonen en moet er ingezet worden op meer aansluiting bij sociale netwerken die ouderen uit hun isolement halen. Uiteraard blijft het thema van het klimaat voor Groen ook in de komende legislatuur een prioriteit, net zoals verkeersveiligheid.

De lijst van Groen Opwijk wordt geduwd door Rudi Coppieters, voormalige chef van het bekende restaurant Taxus. Ook Kim Janssens, Bart Peeters, Nadia Khelifa, Veerle Peeters en Bert Pil staan op de lijst van Groen Opwijk.