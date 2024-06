Irina De Knop (Open VLD) naar de Kamer: "In Vlaams-Brabant hebben we op inhoud gewerkt"

“We moeten er niet flauw over doen, voor Open VLD is het resultaat niet goed en we moeten onze conclusies trekken,” stelt Irina De Knop. “Maar in Vlaams-Brabant hielden we met ongeveer 12 procent veel beter stand.”

Een verklaring ziet De Knop deels in de campagne die gevoerd is. “We hebben echt campagne gevoerd op maat van onze provincie. Ons programma voor Vlaams-Brabant haalde topics zoals veiligheid, mobiliteit en de tekorten in de kinderopvang aan. Mensen hebben gevoeld dat we het over de inhoud voor onze provincie hadden.”

In de Kamer wil De Knop dan ook werken voor Vlaams-Brabant. “Voor onze streek, voor de Rand rond Brussel, ik heb beloofd me daarvoor in te zetten en ik zal dat doen.”