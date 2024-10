Jo De Ro aan zet in Vilvoorde: “Alle uitgestoken handen aannemen”

Groepsknuffels bij het kartel cd&v en Open VLD aan de Kruitfabriek in Vilvoorde. De lijst is met ruim 34 procent van de stemmen de grootste partij in de Zennestad. “Het is een mix van blijdschap en bescheidenheid”, zegt Jo De Ro. “4 op de 10 inwoners zijn niet gaan stemmen. Als je een burgemeester wil zien die wil verbinden en er wil zijn voor alle Vilvoordenaars, dan is er nog veel werk aan de winkel om het vertrouwen te herstellen.”

Ook tevredenheid bij kartelpartner CD&V. “Het is een onverhoopt resultaat”, zegt Tine Paredis. “We hadden nooit gedacht dat we dit resultaat zouden behalen. Ik denk dat we dankzij de goede samenwerking tussen de twee partijen dit hebben kunnen bereiken.”

Open VLD en CD&V zullen we wel op zoek moeten naar coalitiepartners om een meerderheid te smeden. “Ik ga luisteren naar wat andere partijen van een goede burgemeester verwachten. Ik ga alle uitgestoken handen aannemen en luisteren naar welke ploeg het dichtst bij de onze staat. en programma met een prioriteit voor veiligheid, voor mobiliteit, voor een propere stad en slimmere stad”, aldus De Ro.