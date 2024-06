Klaas Slootmans (Vlaams Belang): "Dit kan ons moment worden"

Slootmans heeft er alle vertrouwen in. "We hebben campagne gevoerd zoals nooit tevoren. Dit zou dan ook een historisch moment kunnen worden. Onze partij bestaat nu bijna vijftig jaar. Net zoals in Nederland zou dit wel eens het moment kunnen worden waarop we de sleutels van de Wetstraat in handen krijgen."

Maar wat al dan niet mogelijk is, zal afhangen van de cijfers en die worden vandaag in het stemhokje bepaalt. Volgens de laatste peilingen zou Vlaams Belang in Vlaams-Brabant op iets minder dan 26 procent stranden. "Vorig keer behaalden we 93.000 stemmen in Vlaams-Brabant, vandaag willen we er graag 50.000 bijdoen."