Kris Poelaert vertegenwoordigt Pajottenland in Vlaams parlement

“Ik ben heel dankbaar voor de kans die de kiezer mij geeft. Een landelijke stem in het Vlaams parlement is nodig. We gaan enkele zaken rechtzetten in Brussel. Mijn hart ligt in het Pajottenland. Het vertrouwen dat ik kreeg van onze inwoners geeft mij nog meer motivatie om mij voor hen in te zetten, zeker naar oktober toe”, laat Poelaert optekenen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober is Poelaert lijsttrekker voor de fusiegemeente Pajottegem (Galmaarden, Gooik, Herne).