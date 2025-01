Leila en Hanne vertalen Kapelse gemeenteraad naar podcast: “We beloven objectief te zijn”

Maandagavond vond de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos plaats, die vier uur duurde. Leila Van der Mauten en Hanne Lamberts zochten een manier om die gemeenteraad kort en bevattelijk toe te lichten. Dat doen ze nu via een podcast. “We bekijken een beetje welke punten we belangrijk vinden en een echte impact hebben op de inwoners”, zegt Hanne Lamberts, die voor Groen in de gemeenteraad zetelt. “Ik probeer alle verschillende standpunten te behandelen. We zijn allebei van Groen, af en toe met zullen we iets door een groene bril belichten. Maar we proberen alles zo objectief mogelijk te houden zodat aanhangers iedereen van de verschillende partijen er kunnen naar luisteren.”

Niet iedereen vindt altijd de tijd om zo'n gemeenteraad te volgen, ook Leila niet. Het idee van de podcast ‘De Gemeenteraad’ kwam er al snel. “Ik moet bekennen dat ik dat ook niet altijd even goed versta van wat er tijdens de gemeenteraad gezegd wordt. Omdat Hanne elke maand mee aan de vergadertafel zit, weet zij wat er is besproken en beslist. Daarvan wil ik een vertaalslag maken voor de gewone Kapellenaar. Een gesprek in simpele taal over wat vaak hoogdravend en moeilijk klinkt”, besluit podcastmaker Leila Van der Mauten.

De link naar de podcast 'De Gemeenteraad' vind je hier.