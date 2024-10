Liedekerke opent extra stemlocatie voor gemeenteraadsverkiezingen: “Wachtrijen vermijden”

GC Warande, WZC Sint-Rafaël en de Valier waren al voorzien als stemlocatie. Daar komt nu sporthal BOKAAL bij. Zo zijn er 4 locaties, goed voor 11 stembureaus. Doel is om wachtrijen te beperken. Sportcentrum BOKAAL beschikt over een ruime parking. Het gemeentebestuur van Liedekerke raadt iedereen om de locatie op de oproepingsbrief goed na te kijken nu er een extra locatie bijgekomen is.

Omdat de wachtrijen in juni opliepen aan GC Warande wordt daar nu een tent voorzien op het binnenplein van het gemeentehuis. Zo worden de wachtrijen beter gestroomlijnd. Bij slecht weer staan de stemmers ook droog.

De gemeente geeft als tip ook mee om te gaan stemmen op het tijdstip dat vermeld staat op de uitnodigingsbrief. Op die manier kan de opkomst gespreid worden en worden wachtrijen vermeden. Omdat er een aantal verkeersmaatregelen van kracht zijn en om files te vermijden, wordt ook aangeraden te voet of met de fiets naar het stembureau te gaan.