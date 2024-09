Lijsttrekker Alexis Rons (Blauw Dilbeek)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Sinds ik 6 jaar geleden voor het eerst aan de verkiezingen deelnam en ik meteen tot gemeenteraadslid werd verkozen, is de politieke microbe alleen maar gegroeid. Momenteel werk ik voltijds als salesvertegenwoordiger. De combinatie wordt echter steeds moeilijker. Ik wil mijn politiek engagement vergroten en, indien nodig mijn salesfunctie, opgeven.”

Waar staat je lijst voor?

“Wij zijn liberaal en willen de liberale waarden in het beleid brengen. Blauw Dilbeek staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. De burger moet zijn eigen keuzes kunnen maken, maar die vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid en respect voor medeburgers.

Het is voor ons van groot belang dat we ons blijven inzetten voor een financieel gezonde gemeente, waar belastinggeld verstandig beheerd en doordacht geïnvesteerd wordt. Investeringen en beheer moeten zo efficiënt mogelijk zijn en bij de noden van al onze inwoners aansluiten.

Transparantie en toegankelijkheid zijn voor ons essentieel. Elke burger moet inspraak hebben. Daarom staan we dicht bij de burger. Samenwerken is de sleutel om van Dilbeek een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt.

We willen graag ons beleid verderzetten. Onze taak is nog niet af. We moeten blijven inzetten op en investeren in veiligheid, duurzaamheid – daarmee bedoel ik klimaat en milieu, maar ook een doordachte ruimtelijke ordening -, de versterking van het gemeenschapsleven en, uiteraard, de ondersteuning van onze lokale ondernemers.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“De burger staat het dichtst bij het gemeentebestuur en wordt dagelijks geconfronteerd met beslissingen over mobiliteit, infrastructuur, veiligheid en milieu. Door te stemmen kan hij zijn belangen laten gelden en de toekomst van zijn gemeente vormgeven. Elke stem telt. Hoe meer mensen hun stem uitbrengen, hoe beter het bestuur de wensen van de bevolking kan weerspiegelen. Geef dit democratische proces niet uit handen. Er is hard voor gevochten.

Sommigen zeggen: 'Mijn stem is niet nodig. Dilbeek blijft Blauw.' Als al onze kiezers zo denken en niet stemmen, kan het resultaat op 13 oktober verrassend anders uitvallen. Ik heb al mensen overtuigd om toch te stemmen, juist omdat ze Blauw Dilbeek en de liberale waarden in het bestuur willen behouden.

Tot slot wil ik graag benadrukken dat een kopstem beter dan een lijststem is en dat je op meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst mag stemmen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Dilbeek heeft als doel om financieel gezond te blijven en het belastinggeld zorgvuldig in te zetten. Ondanks de moeilijke covidperiode, hebben we onze middelen efficiënt beheerd. We hebben ons bestuur gevoerd zonder dat we de belasting te verhogen. Al keken anderen soms wel in die richting. Zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing zijn ongewijzigd gebleven. Beiden liggen ver onder het Vlaamse gemiddelde. Ondanks onze investeringen in infrastructuur en diensten, blijft Dilbeek financieel gezond.

We zijn natuurlijk voorstanders van investeringen, maar we willen het wel haalbaar houden. Alles tegelijk uitvoeren gaat niet. We willen de burger niet extra belasten. De voorbije zes jaar hebben we echter niet stilgezeten en hebben we geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling en kwalitatief wonen met ons Bouwkompas. We hebben ook gewerkt aan mobiliteit door straten opnieuw in te richten met fiets- en voetpaden. Dit draagt bij aan de veiligheid. Op dat vlak willen we ook blijven inzetten op politie.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het is jammer dat covid ervoor heeft gezorgd dat veel projecten kwamen stil te liggen en de prijzen flink zijn gestegen. Een van de projecten die we om budgettaire redenen moesten uitstellen, is het nieuwe gebouw van Woonzorgcentrum Breugheldal. Dat was een hele moeilijke keuze, maar financieel gezien konden we het gewoon niet aan. Het is nu cruciaal dat Breugheldal en het bijbehorende OCMW de nodige vernieuwingen en onderhoud krijgen om aan de strenge normen te blijven voldoen. We voeren studies uit om alternatieven te vinden voor de oorspronkelijke plannen, opdat we een betaalbare en moderne invulling van het woonzorgcentrum kunnen realiseren.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Dilbeek staat voor heel wat uitdagingen. Een relatief kleine investering, die meteen het gevoel van de inwoners positief kan beïnvloeden, is werken aan de netheid in onze gemeente. We beseffen dat dit beter kan en willen er absoluut een topprioriteit van maken. De vergroening van de afgelopen jaren, het verbod op pesticiden en de strijd tegen sluikstorten vormen zeker uitdagingen, maar die nemen we graag aan. We willen ons niet verschuilen achter excuses; we vatten de koe bij de horens. Sluikstorters zullen we blijven sensibiliseren en, indien nodig, streng aanpakken. Wat betreft onkruidbestrijding moeten we kijken naar alternatieve oplossingen en onderzoeken wat de meest efficiënte oplossing is: uitbesteding of de inzet van gemeentepersoneel.”